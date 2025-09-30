В Кремле раскритиковали европейский проект о стене дронов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заведомо плохой идеей проект Еврокомиссии о принятии немедленных мер по созданию стены дронов на востоке.

«Создание стен — это всегда плохо, как показывает история. И весьма печально, что вот эта милитаристская конфронтационная политика Украины сейчас потенциально может начать материализоваться в создании новых разделительных стен», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что в проекте «стены дронов» применят британско-украинские БПЛА.