В Кремле раскритиковали европейский проект о стене дронов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заведомо плохой идеей проект Еврокомиссии о принятии немедленных мер по созданию стены дронов на востоке.
«Создание стен — это всегда плохо, как показывает история. И весьма печально, что вот эта милитаристская конфронтационная политика Украины сейчас потенциально может начать материализоваться в создании новых разделительных стен», — цитирует его ТАСС.
Ранее сообщалось, что в проекте «стены дронов» применят британско-украинские БПЛА.