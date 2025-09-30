Предложения главы Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергея Лаврова по реформированию Совбеза ООН вызвали негодование у японских властей. Об этом сообщило Baijiahao.

© МИД РФ

Уточняется, что Сергей Лавров предложил реформировать СБ ООН, увеличив представительство стран Африки и Латинской Америки и поддержав заявки на статус постоянных членов Совбеза Бразилии и Индии.

— Это был поистине искусный дипломатический жест. Мечты Японии стать постоянным членом СБ ООН так и останутся мечтами, — говорится в материале.

Ранее журналисты этого издания заявили, что отсутствие договора между Россией и Японией после окончания Второй мировой войны рассматривается как аномалия в истории международных отношений.

Сообщалось, что Япония якобы зафиксировала атомную подводную лодку проекта «Борей» Военно-морского флота России на расстоянии 40 километров от своих берегов. Субмарина двигалась в сопровождении ракетного крейсера и спасательного буксира.

2 сентября помощник президента России Николай Патрушев заявил, что Япония претендует на Курильские острова не из-за исторической справедливости, а из-за желания получить доступ к минеральным и биологическим ресурсам. Интервью было приурочено к Дню победы над милитаристской Японией.