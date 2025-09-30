Определены темы предстоящих переговоров Путина в Таджикистане

Президент России Владимир Путин посетит Таджикистан с визитом 9 октября, где ожидаются обсуждения экономического и гуманитарного сотрудничества, а также ситуации в регионе, сообщил посол России в республике Семен Григорьев.

Григорьев отметил, что президента будет сопровождать делегация высокого уровня, в которую войдут министры, отвечающие за силовой, экономический и гуманитарный блоки, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что во время визита Путина 9 октября в Таджикистан обсуждаться будет широкий круг тем, включая международную обстановку и региональную безопасность.

Григорьев заявил, что «ожидаются большие и интересные результаты от предстоящих переговоров».

Ранее президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон провели телефонный разговор и обсудили развитие двусторонних отношений.

В начале сентября замглавы МИД Александр Панкин заявил, что Путин планирует государственный визит в Таджикистан в октябре для переговоров по укреплению сотрудничества.