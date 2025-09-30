В Госдуме обвинили Киев в фейках об отмене льгот для пенсионеров России

Киевский режим ведет целенаправленную антироссийскую пропаганду среди пенсионеров РФ. Об этом заявила ТАСС член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, комментируя появление фейков о якобы отмене в России с 2026 года ряда пенсионных льгот и росте тарифов на коммунальные услуги.

"Пенсионеры как раз самая информационно незащищенная группа населения, на которую можно влиять. И враги этим пользуются. И, безусловно, киевский режим сегодня пытается такую антироссийскую пропаганду вести среди наших пенсионеров. Поддаваться этому не нужно", - сказала Бессараб.

По ее словам, региональные социальные гарантии - особо чувствительная тема для пенсионеров.

"Если есть какие-то сомнения, можно звонить сразу в Социальный Фонд РФ или звонить непосредственно в администрацию своего муниципального образования и уточнять такую информацию. Можно обращаться к депутатам Государственной думы", - добавила депутат.

Согласно экспертизе проекта ТАСС "Проверка информации", в сфабрикованном видео говорится о семи изменениях с 1 января, в частности, в нем ложно сообщается об отмене бесплатного проезда для пенсионеров старше 70 лет, льготы по налогу на имущество и росте тарифов на коммунальные услуги для проживающих в одиночестве. Как говорится в экспертном заключении, все заявления в видео не имеют отношения к действительности, информация не подтверждается ссылкой на конкретные документы с номерами и датой принятия.