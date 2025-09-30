В России выступили с предложением по использованию замороженных активов

Россия и США могли бы использовать замороженные в Европе российские активы для реализации проектов на Ближнем Востоке, например, в секторе Газа.

Такое предложение озвучил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин в интервью телеканалу "Россия-24".

"Поскольку нам не так просто, если вообще возможно, вернуть эти деньги в ближайшее время, то [можно] предложить [президенту США Дональду] Трампу, его администрации использовать их для таких проектов на Ближнем Востоке, как создание в секторе Газа, скажем, такой зоны, так сказать, не хуже, чем в Калифорнии. Калифорнию он не любит, может, Газу полюбит, и пятизвездные, семизвездные отели, пляжи и так далее. Но лучше, конечно, вкладывать в производственные проекты, которые могли бы быть вкладом российской стороны", - сказал он.

Ранее Шохин высказывал в интервью ТАСС мнение, что Россия могла бы предложить использовать замороженные в Европе активы как вклад в совместные российско-американские проекты в третьих странах. Он полагает, что в этом случае американцы сами будут воздействовать на Европу, чтобы разблокировать эти средства.