Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла обращение министра обороны Великобритании Джона Хили к президенту России Владимиру Путину с призывом завершить конфликт на Украине. Об этом она заявила в интервью ТАСС.

«Это саморазоблачительные заявления. Как говорят у нас, на воре и шапка горит. Это тот самый случай, когда официальный Лондон буквально признался в содеянном. И я не побоюсь этого слова — преступлении», — сказала она.

Дипломат напомнила, что именно Британия и ее бывший премьер-министр Борис Джонсон не дали украинскому конфликту завершиться, отговорив Киев от участия в переговорах с Москвой в 2022 году.