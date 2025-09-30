Подарок от Путина: российские двигатели ПД-26 помогут Китаю избавиться от блокады США

Президент России Владимир Путин объявил, что РФ будет всемерно содействовать разработке двигателей ПД-26, а первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что они могут быть предоставлены Китаю. Эти новости вызвали ажиотаж в авиационной сфере, пишет китайское издание Sohu. «ФедералПресс» приводит эксклюзивный пересказ статьи.

«Что это может дать Китаю? В этой сфере у КНР действительно есть проблемы. Авиалайнер C919 в настоящее время использует двигатель совместного производства США и Франции, в то время как двигатель большой тяги, необходимый для широкофюзеляжного авиалайнера C929, когда-то использовался США в качестве разменной монеты. Во время правления администрация Трампа неоднократно угрожала прекратить поставки в попытке ограничить авиационную промышленность Китая уровнем сборки низкого класса. В критический момент Россия протянула руку помощи», – говорится в статье.

В Китае отмечают, что двигатель ПД-35, разработанный Российской Объединенной двигателестроительной компанией, является двигателем с самой большой тягой в ее истории. Ожидается, что сертификат модели будет получен в 2027 году, и российская сторона также предоставит полный набор основных компонентов, включая композитные крылья.

«Являясь одной из немногих стран в мире, которая может самостоятельно производить все авиационные детали, Россия обладает глубоким техническим опытом в области авиационных двигателей. Россия может предоставить Китаю двигатели ПД-26, что является не только важным достижением китайско-российского сотрудничества, но и будет сильно способствовать развитию авиационной промышленности Китая и постепенно сведет на нет стратегию технологической блокады США», – пишут китайские журналисты.

Россия может предоставить двигатели ПД-26, которые придали бы мощный импульс развитию авиационной промышленности Китая, подытожили в КНР.

