В России назвали причину нежелания Киева продолжить переговоры с Москвой

Украина абсолютно не заинтересована в ведении мирных переговоров, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Причину нежелания Киева продолжить переговоры с Москвой сенатор назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Режим [президента Украины Владимира] Зеленского существует, пока он у власти. Как только наступит мирная пауза, все понимают, что режим Зеленского долго не протянет. Поэтому он заинтересован в войне. Мирные переговоры ему не нужны», — заявил Джабаров.

В Кремле объяснили паузу в переговорах Москвы и Киева

По словам сенатора, украинский лидер будет выдвигать все новые и новые условия.

«Посмотрим, как долго хватит возможностей у режима Зеленского сопротивляться. Мы же заинтересованы в минимальных потерях наших воинов», — заключил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что пауза в переговорах по урегулированию украинского конфликта возникла из-за нежелания Киева вести диалог.