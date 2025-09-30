В России назвали причину нежелания Киева продолжить переговоры с Москвой
Украина абсолютно не заинтересована в ведении мирных переговоров, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Причину нежелания Киева продолжить переговоры с Москвой сенатор назвал в разговоре с «Лентой.ру».
По словам сенатора, украинский лидер будет выдвигать все новые и новые условия.
«Посмотрим, как долго хватит возможностей у режима Зеленского сопротивляться. Мы же заинтересованы в минимальных потерях наших воинов», — заключил он.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что пауза в переговорах по урегулированию украинского конфликта возникла из-за нежелания Киева вести диалог.