Путин дал неожиданное определение спецоперации

Иного выбора, чем начать специальную военную операцию по защите Донбасса и Новороссии, у РФ не было. И сейчас идет праведная битва, заявил президент России Владимир Путин в своем видеообращении по случаю годовщины воссоединения страны с новыми регионами.

«Мы с вами сделали то, что должны были сделать, и гордимся этим. Поддержали своих братьев и сестер в их твердом, ответственном выборе. Сегодня, защищая этот выбор, поднимаются в атаку наши бойцы и командиры. Ведет праведную битву и трудится вся страна, вся Россия», - подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что в ходе спецоперации россияне отстаивают свои национальные интересы, любовь к Родине, историческую память и традиционные ценности, язык, культуру и веру. Они сражаются вместе и побеждают, добавил президент.

Ранее «МК» писал, что Владимир Путин рассказал об итогах развития новых регионов после воссоединения. За это время было восстановлено и построено более 23,5 тысячи жилых и социальных объектов.