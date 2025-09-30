Путин обратился к россиянам

Президент РФ Владимир Путин обратился к гражданам с поздравлением по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Глава государства отметил, что регионы самостоятельно и свободно определили своё будущее, выбрав вернуться в родную семью. Россия продолжит защищать этот выбор, отстаивать национальные интересы, общую память и ценности.

Президент РФ Владимир Путин поздравил граждан страны с Днём воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Видеообращение опубликовано на сайте Кремля.

«Три года назад на референдумах в Донбассе и Новороссии миллионы наших соотечественников самостоятельно и свободно определили своё будущее, сделали реальностью мечту, с которой жили долгие годы, приняли важнейшее, судьбоносное решение — быть со своим Отечеством, с Россией, вернуться в родную семью, частью которой они являлись всегда. Мы с вами сделали то, что должны были сделать — и гордимся этим, — поддержали своих братьев и сестёр в их твёрдом, ответственном выборе», — сказал Путин.

Сегодня, по его словам, вся страна «ведёт праведную битву», защищая этот выбор и отстаивая национальные интересы, общую память и ценности, культуру и веру.

«И также вместе, плечом к плечу продолжим обустраивать наш общий дом — великую и независимую страну, суверенное государство, преодолеем любые испытания и станем только сильнее», — заявил глава государства.

В новых регионах развёрнута масштабная программа социально-экономического развития, в которую, как отметил Путин, включилась вся страна. Благодаря непосредственному участию регионов и федеральной поддержке с 2022 года уже построено и отремонтировано свыше 23,5 тыс. различных объектов в Донбассе и Новороссии. В то же время обновляются энергетика, связь, ЖКХ, транспортная система: проложено и модернизировано 460 км инженерных сетей, 6350 км автодорог.

Тем не менее России ещё предстоит большая работа, подчеркнул президент. Власти обеспечат все необходимые условия, чтобы раскрыть колоссальный потенциал новых регионов: промышленный, аграрный, научный, культурный.

«В этот праздничный день, в Год защитника Отечества с особым чувством обращаюсь к солдатам и офицерам, настоящим героям нашего времени: благодарю вас за верность Родине, за ратную доблесть и отвагу, за каждый день вашей трудной боевой работы. Уверен, что благодаря вам безопасность России будет надёжно обеспечена, а на героическую землю Донбасса и Новороссии вновь вернётся долгожданный и прочный мир. Мы вместе. И значит, все наши планы будут воплощены в жизнь», — заключил Путин.

С поздравлениями по случаю праздника также выступили главы новых регионов. Так, глава ДНР Денис Пушилин назвал воссоединение республики с РФ «восстановлением исторической справедливости», отметив, что этот шаг «открыл новую страницу в жизни края».

«Сегодня Донбасс — часть великого государства, где ценят труд, уважают традиции и чтят память о прошлом. Мы уверенно смотрим в будущее, зная: впереди — возрождение, процветание и новые победы!» — написал он в своём Telegram-канале.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что с каждым днём в регионе «видны реальные изменения, которые делают жизнь лучше и комфортнее». Он назвал решение херсонцев началом новой истории.

«Мы едины и движемся вперёд вместе. Три года — лишь начало, впереди у нас долгий путь созидания, развития и заботы о людях», — уверен Сальдо.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал видеообращение, записанное на Красной площади в Москве. Своё поздравление он подписал фразой «Мы дома!».

«Три года мы живём в справедливом обществе, к которому шли давно. И мы видим реальные результаты и достижения, которых добились благодаря решению нашего президента Владимира Владимировича Путина, благодаря правительству, которое нас всегда поддерживает, благодаря всем, кто уделил огромное внимание тому, чтобы Запорожская область сегодня была равной среди равных», — отметил он.

30 сентября в России отмечается памятная дата — День воссоединения новых регионов с Россией. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23—27 сентября 2022 года. Подавляющее большинство жителей высказались за этот шаг: в ДНР — 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Запорожье — 93,11%, в Херсонской области — 87,05%. Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства.