В МИД РФ заявили о массовых нарушениях на выборах в Молдавии

Проведение парламентских выборов в Молдавии сопровождалось массовыми нарушениями со стороны властей страны. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС.

© Global Look Press

«Мы буквально ежедневно, регулярно фиксировали колоссальное количество нарушений со стороны кишиневского режима и его зарубежных спонсоров... всех мыслимых и немыслимых международно-правовых положений о проведении выборов в демократических странах», — заявила дипломат.

Захарова также обратила внимание на заявление председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая отметила, что президент Молдавии Майя Санду «на штыках» привела свою партию к 50% и получила «клеймо окончательной нелегитимности».

В МИД РФ назвали автора постановочной провокации в Буче

В понедельник Захарова утверждала, что Брюссель организовал грубый финансовый шантаж избирателей и вмешался в дела Молдавии в ходе выборов.

28 сентября в Молдавии прошли выборы в парламент. По итогам голосования победу одержала правящая проевропейская партия «Действие и солидарность», набрав 50,2% голосов. Оппозиционные партии в совокупности смогли набрать 49,8% голосов. Какие выводы можно сделать по итогам голосования и как правящая партия могла фальсифицировать результаты — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог назвал выборы в Молдове самой «грязной» кампанией в новейшей истории.