Политологи характеризуют избирательную кампанию в Молдавии как «театр абсурда», «дешевый спектакль» и «опереточное шоу», рассказала журналистам представитель МИД РФ Мария Захарова. Ответ опубликован на официальном сайте ведомства.

Дипломат уточнила, что в самой республике избирательную кампанию оценивают как «беспрецедентно грязную, политизированную», отягощенную масштабным задействованием властями административного и силового ресурса, разного рода внеправовых механизмов, шантажа и угроз.

По ее словам, правительство Молдавии использовало «средневековые, варварские методы устрашения своих оппонентов». В частности, власти устраняли конкурентов, закрывали СМИ, мешали работе международных наблюдателей.

Кроме того, заметила Захарова, с предвыборной гонки массово снимались оппозиционные партии и движения. В частности, 19 июля было отказано в регистрации блоку «Победа», а в августе четырем входящим в него партиям.

Представитель МИД напомнила, что европейские чиновники в ходе визитов в республику в открытую агитировали за партию «Действие и солидарность», прямо заявляли, что финансирование Кишинева будет продолжено только в случае победы ПДС.

«При этом власти страны цинично обвиняли во вмешательстве в политические процессы в Молдавии не Евросоюз, а Россию, раскручивали инсинуации о несуществующей «российской угрозе»», — подчеркнула Захарова.

Дипломат выразила надежду, что новый состав молдавского парламента и правительство, которое будет сформировано по итогам выборов, все же сделают правильные выводы и в своей работе не станут действовать вразрез с интересами и будущим собственного народа.

Курс на превращение собственной страны в антироссийский придаток НАТО и логистическую базу для подпитки действующего правительства Украины — это путь в никуда, констатировала Захарова.