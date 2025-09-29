Президент Молдавии Майя Санду привела свою партию «Действие и солидарность» (ПДС) к победе «на штыках даже уже не евродиктатуры, а неприкрытой Брюссельской евротирании», рассказала в своем Telegram-канале председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее оценке, Санду фактически получила на этих выборах «несмываемое клеймо окончательной нелегитимности».

Матвиенко подчеркнула, что как бы ни пытался официальный Кишинев выдать свой результат за официальную победу, «история его не признает».

«Граждане Молдавии, которых не допустили к голосованию, которые видели весь предвыборный позор, не признают. С сегодняшнего дня реальной нелегитимностью Санду будут обеспокоены даже её формальные сторонники и подельники», — пояснила председатель Совфеда.

Ход выборов четко показал, что никакой поддержки внутри республики у Санду и ее правительства больше нет и не будет, заметила Матвиенко. Она добавила, что каждый день, пока действующая администрация будет находиться у власти, будет приближать Молдавию к окончательной утрате суверенитета.

Ранее стало известно, что ПДС получила на парламентских выборах 50,20% голосов, Патриотический блок — 24,17%, блок проевропейских партий «Альтернатива» — 7,96%, «Наша партия» — 6,20%, проевропейская партия «Демократия дома» — 5,62%.