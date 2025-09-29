В Госдуме высказались о возможной передаче ВСУ ракет Tomahawk

Новые заявления США о возможных поставках Украине дальнобойных ракет Tomahawk могут негативно отразиться на российско-американских переговорах, предположил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс признал, что Вашингтон рассматривает возможность поставок странам НАТО крылатых ракет Tomahawk для последующей передачи Украине.

По словам депутата, любые шаги, создающие внешнеполитические проблемы России, ухудшают общую атмосферу международного взаимодействия.

В двусторонних отношениях уже накопилось значительное количество нерешенных вопросов, требующих внимания независимо от украинского конфликта, констатировал Новиков.

Ранее депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик предположил, что администрация США понимает последствия передачи Украине крылатых ракет Tomahawk, осознает, что рискует свести отношения между странами к минимуму.

Парламентарий пояснил, что заявления о ракетах для Украины следует расценивать как игру для западной аудитории и подбадривание украинского правительства.