Глава минобороны Великобритании Джон Хили (на фото) действует не по статусу, обращаясь к президенту РФ Владимиру Путину, считает первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Об этом он заявил в беседе с Lenta.ru.

«Чести много обращаться к главе такого великого государства, как Россия. Он всего лишь министр. Сегодня он министр, а завтра никто. <...> Пусть это обращение оставит для своих предков, будет показывать, как он обращался к главе великой России», — сказал сенатор.

Он добавил, что Великобритания с большой вероятностью «закончит как Украина».

29 сентября Хили обратился к Путину на съезде Лейбористской партии в Ливерпуле. Он заявил, что российский лидер «не победит», поэтому Москва должна перейти к переговорам о мирном урегулировании.

Министр обороны Британии выступил с дерзким обращением к Путину

Министр добавил, что в текущем году Лондон предоставил Киеву самый большой объем военной поддержки за всю историю королевства.