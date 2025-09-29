Вассерман объяснил победу партии Санду на выборах

Партия «Действие и солидарность», возглавляемая президентом Молдавии Майей Санду, смогла одержать победу на парламентских выборах благодаря трем факторам, в том числе и отстранению от голосования «чуть ли не половины» действующих в стране политических сил. Такое мнение высказал News.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

По мнению Анатолия Вассермана, то, что произошло на парламентских выборах в Молдавии, напоминает реализованный сценарий прошлогодних президентских.

«Правящая партия Молдавии совершенно очевидным образом проиграла эти выборы, но осталась на плаву, по сути, благодаря нескольким факторам. Первый: нагло, без каких бы то ни было оснований, сняли с выборов чуть ли не половину действующих в стране партий. Второе: массовые, совершенно не скрываемые вбросы на зарубежных участках», — пояснил Вассерман.

Он также отметил, что третьим фактором стала фактическая изоляция сотен тысяч граждан Молдавии, находящихся в России, на которых выделили всего 10 тысяч бюллетеней и организовали лишь два избирательных участка в Москве. А также граждан Молдавии, живущих в Приднестровье.

«Там число избирательных участков было раза в два меньше, чем на прошлогодних президентских выборах», — отметил Вассерман, обратив внимание на то, что западные наблюдатели либо не заметили нарушений, либо объявили их несуществующими.

Парламентские выборы прошли в Молдавии 28 сентября. Им предшествовал отказ Центральной избирательной комиссии зарегистрировать оппозиционную партию «Великая Молдова» и оппозиционный блок «Победа». По итогам обработки бюллетеней в парламент проходят пять политических сил. Правящая партия «Действие и солидарность», предварительно, получила 54 депутатских кресла, а оппозиция — 47.

При этом основатель Telegram Павел Дуров отмечал, что власти Франции предлагали ему фактически вмешаться в выборы в Молдавии, зачистив местные оппозиционные Telegram-каналы.