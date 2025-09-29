Путин подписал указ об осеннем призыве

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении осеннего призыва в ряды Вооруженных сил РФ. Согласно документу, на службу должны быть призваны 135 тысяч срочников.

"Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2025 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу", - говорится в документе.

Уточняется, что численность россиян, которые будут призваны в армию до конца года, составит 135 тысяч человек.

Тем же указом глава государства распорядился уводить с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, чей срок службы по призыву истек.