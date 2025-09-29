Замгубернатора Кубани Власов уходит на СВО

Атаман Кубанского войска Александр Власов уходит на СВО. Решение добровольное.

«️Хочу быть рядом с воинами, братьями по духу, защищающими Отечество», – заявил Власов.

В администрации края состоялся совет атаманов Кубанского казачьего войска. Обсуждалось участие казаков в зоне СВО, гуманитарные инициативы и поддержка военнослужащих.

На передовой сейчас более 10 тысяч кубанских казаков, включая 93 атаманов первичных и районных обществ. 1800 казаков удостоены государственных наград, четверо — звания Героя России (трое из них посмертно).

Заместитель губернатора и войсковой атаман Александр Власов объявил о решении лично отправиться в зону СВО.

