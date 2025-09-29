Путин назначил Игоря Руденю полпредом в Северо-Западном федеральном округе

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Игоря Рудени полномочным представителем главы государства в Северо-Западном федеральном округе.

© Российская Газета

"В соответствии с пунктом "к" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Руденю Игоря Михайловича полномочным представителем Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Указ вступил в силу со дня его подписания.

Другим указом Путин досрочно освободил Руденю от должности губернатора Тверской области - по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.

Напомним, прежний полпред президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан на прошлой неделе был назначен на пост Генерального прокурора РФ.