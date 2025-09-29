В Кремле осведомлены о заявлениях американских властей о возможности поставок ракет Tomahawk Киеву. Об этом в понедельник, 29 сентября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, сообщения о возможных поставках анализируются.

Политик подчеркнул, что сейчас нет панацеи, которая может изменить ситуацию на фронте для Украины.

— Важно понять, кто будет направлять и пускать ракеты Tomahawk с территории Украины — американцы или сами украинцы, — цитирует Пескова ТАСС.

Стало известно, что американский президент Дональд Трамп разрешил Украине бить вглубь территории России дальнобойным оружием. Однако на вопрос, передадут ли США ракеты Tomahawk Украине, он ответил, что это решение пока не принято.

Вэнс оценил вероятность передачи Киеву крылатых ракет Tomahawk

Ранее СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский попросил Дональда Трампа отправить дополнительные ракеты большой дальности и разрешить применять их для ударов по целям вглубь России. Трамп не возразил против такой возможности, но, по словам источников, не принял окончательного решения по этому вопросу.