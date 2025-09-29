Песков объяснил паузу в переговорах с Киевом

Причиной паузы в переговорном процессе с Украиной является нежелание киевских властей продолжать вести диалог с Москвой.

Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов в связи с заявлением белорусского президента Александра Лукашенко о перспективных вариантах урегулирования конфликта, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что на встрече в Стамбуле с украинской делегацией были выдвинуты предложения о формировании рабочих групп для детального рассмотрения ключевых вопросов. Но сейчас возникла пауза.

Песков также отметил, что возможные поставки американских крылатых ракет Tomahawk Украине не смогут изменить для Киева ситуацию на фронтах.