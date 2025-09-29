В Кремле сочли преждевременным давать оценку выборам в Молдавии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сейчас будет преждевременно давать оценку выборам в Молдавии.

«Насколько нам известно, некоторые политические силы заявляют о своем несогласии. Они говорят о возможных нарушениях на выборах... Оценки нужно давать уже потом», — цитирует его РИА Новости.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Дмитрий Ежов в беседе с RT отметил, что результаты парламентских выборов в Молдавии коррелируются с тем, что ранее можно было увидеть на президентских выборах.

Лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор сообщил, что руководство Молдавии в ходе выборов в парламент республики шантажировало молдавскую диаспору в европейских странах.