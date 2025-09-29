Медведев рассказал, почему войны с Европой не будет

Война с Европой противоречит интересам России. Об этом в своем telegram-канале заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, подчеркнув, что «ее быть не должно».

В публикации Медведев отметил, что в странах Европы «из каждого утюга» вещают про войну с Россией в течение ближайших пяти лет. По его мнению, она не случится.

Зампред Совбеза обозначил три причины, по которым война не интересна Москве. В первую очередь, России в принципе не нужен вооруженный конфликт, в том числе с «фригидной старухой Европой». Он отметил, что ее экономика слаба и зависима от США, а культура деградирует вместе с идентичностью, которая растворяется «в агрессивных мигрантах».

Во вторую очередь, главная задача россиян — развитие собственных территорий, а это недешевое и непростое дело. В третью — Россия всегда приходила в Европу лишь как освободитель, а не как захватчик.

Медведев также назвал три причины, по которым такая война не может быть развязана самой Европой. В частности, из-за того, что страны ЕС уязвимы и разобщены.

«Они могут преследовать только свои интересы, пытаясь выжить в современном экономическом хаосе. Им просто не потянуть войну с Россией», — написал зампред Совбеза.

Кроме того, европейские лидеры не способны взять на себя груз ответственности за какое-либо серьезное дело, не обладают стратегическим мышлением и пассионарностью, которая нужна для военных решений. Само население Европы в своей массе инертно и изнежено — они не хотят сражаться за общие идеалы или свою землю.

Вместе с тем Медведев отметил, что война все-таки возможна, поскольку существует вероятность роковой случайности. Кроме того, нельзя забывать про фактор «гиперактивности отмороженных идиотов». Зампред Совбеза добавил, что если такой конфликт возникнет, то у него есть риск перерастания в войну с использованием оружия массового поражения.