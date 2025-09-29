Встреча представителей Москвы и Вашингтона по устранению раздражителей намечена на осень. Уточняется, что она может состояться в октябре.

На повестке будут вопросы виз, нормализация работы посольств и ситуация с дипломатической собственностью, сообщает газета.

С начала года делегации России и США провели два раунда консультаций — 27 февраля и 10 апреля. Обе встречи состоялись в Стамбуле. 10 июня посол нашей страны в Вашингтоне Александр Дарчиев заявлял, что стороны предварительно условились перенести переговоры из Турции в свои столицы.