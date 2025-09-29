В Крыму высказались о попытках властей Украины превратить русских в рабов

Глава Крыма Сергей Аксенов счел геноцидом попытки властей Украины превратить русских в рабов. Его высказывание по ситуации приводит ТАСС.

© Lenta.ru

По мнению политика, Киев ущемлял права россиян на территориях Донбасса и Новороссии и пытался их поработить.

Глава полуострова выразил уверенность, что сейчас российское государство может обеспечить безопасность.

«Только командная работа может повлиять на достижение тех результатов, которые ждут граждане на этих территориях», — отметил Аксенов, рассуждая о территориях Донбасса.

До этого глава Крыма заявил, что ударами по полуострову Украина пытается запугать жителей и гостей республики.

По его мнению, власти Киева хотят спровоцировать ненависть, хаос и панику в Крыму.

Еще раньше Минобороны России объявило об ответном ударе по объектам Украины после атаки на Крым.