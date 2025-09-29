Песков: Россия ответит на поражение объектов в ее воздушном пространстве

Россия, как суверенная страна, ответит на то, что кто-то будет сбивать объекты в ее воздушном пространстве. Об этом заявил в интервью РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ну, как вы думаете? Мы суверенная страна. Как поступим? " - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

По данным Bloomberg, европейские послы на встрече в Москве заявили о готовности их стран ликвидировать российские самолеты, если те войдут в воздушное пространство государств — членов НАТО. О том, что Североатлантический альянс имеет право сбивать истребители и дроны РФ, до этого сообщил президент США Дональд Трамп.

Его позицию поддержал генеральный секретарь военного блока Марк Рютте. Эти заявления последовали за предполагаемым вхождением трех российских истребителей МиГ-31 в воздушное пространство Эстонии 19 сентября. В Кремле назвали эти обвинения беспочвенными. Минобороны России подчеркнуло, что истребители летели исключительно над нейтральными водами и не нарушили эстонскую границу.