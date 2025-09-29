Россия ответит на британский закон об иновлиянии исходя из его применения

Москва будет следить за тем, как британские власти станут применять закон о регистрации иностранного влияния, заявил в интервью РИА Новости посол России в Великобритании Андрей Келин. По его словам, российский ответ будет зависеть от практики применения новой схемы.

«Мы за этим внимательно следим и оставляем за собой право на ответные меры. Параметры нашей реакции будут зависеть от практики применения британскими властями нового механизма», — сказал дипломат.

При этом он подчеркнул, что Москва расценивает введение данного механизма как враждебную акцию.

Ранее Келин раскритиковал британский закон об иновлиянии.