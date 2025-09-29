Стало известно, от чего зависит участие Путина в саммите G20

Присутствие российского лидера Владимира Путина на саммите G20 в Майами зависит от дальнейшего развития отношений между Москвой и Вашингтоном. Об этом в понедельник, 29 сентября, рассказала шерпа России в «Большой двадцатке» Светлана Лукаш.

© Администрация президента РФ

— Это будет зависеть от развития событий и наших взаимоотношений в том числе с США, — отметила она.

По ее словам, окончательное решение о посещении мероприятия все равно будет принимать глава государства, передает РИА Новости.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также заявил, что на следующей неделе у Владимира Путина запланировано много важных дел, среди которых крупное выступление и ряд международных переговоров.

В тот же день представитель Кремля напомнил, что приглашение Путина своему американскому коллеге Дональду Трампу посетить Москву все еще актуально.

