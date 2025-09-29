Третий раунд переговоров: когда пройдут консультации РФ и США

Россия и США в октябре собираются провести новую встречу по устранению «раздражителей» между двумя странами.

© РИА Новости

«Мы рассчитываем продолжить эти переговоры в будущем, когда это будет удобно обеим сторонам», – сказали «Известиям» в посольстве Соединенных Штатов в Москве.

Еще один собеседник агенства рассказал, что точной даты пока нет, но переговоры планируют провести в конце октября – начале ноября. Ранее новый раунд переговоров с США анонсировали в МИД РФ. Глава ведомства Сергей Лавров отметил, что встреча планируется этой осенью.

Дипломат также отметил, что Москва рассчитывает на продолжение диалога с Вашингтоном по ситуации на Украине. Лавров также призвал Штаты согласиться на продление ДСНВ. Он добавил, что на России и США лежит особая ответственность за текущее положение дел в мире и за избежание рисков.