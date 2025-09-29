Песков: никаких сигналов из Киева о возобновлении переговоров делегаций пока нет

Никаких сигналов из Киева о возможном возобновлении переговоров российской и украинской делегаций пока нет.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, пока из Киева, собственно, вообще никаких сигналов нет», — цитирует его РИА Новости.

При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News ранее заявил, что Россия якобы отказывается от переговоров по Украине.

Глава МИД России Сергей Лавров при этом отметил, что у Киева и Европы пока нет готовности договариваться по-честному.