Песков назвал отравление суррогатом в Ленобласти из ряда вон выходящей аварией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии ТАСС назвал отравление суррогатным алкоголем в Ленобласти "из ряда вон выходящей аварией". Представитель Кремля заявил, что после таких инцидентов все сразу говорят о необходимости дополнительных законов, но сейчас они уже "очень строгие".

© Газета.Ru

"Правоохранительные органы работают. Это будет повод для того, чтобы просто больше систематизировать работу и большее внимание этому уделить", - сказал пресс-секретарь.

В конце прошлой недели в Ленобласти были задержаны 14 человек по делу о распространении опасного алкоголя. Троих из них арестовали на два месяца.

После употребления самогона не выжили 25 человек в Сланцевском и Волосовском районах - отравление суррогатным алкоголем в Ленобласти вошло в десятку крупнейших подобных случаев в современной истории России.

Тем временем задержанная работница детсада отрицает, что "варила бормотуху 10 лет".