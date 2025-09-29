В Госдуме предложили увеличить до года срок давности по делам о клевете

Председатель комитета Государственной думы по труду, соцзащите и делам ветеранов Ярослав Нилов направил на отзыв в правительство России законопроект, который предполагает увеличение до одного года срока давности по делам об административных правонарушениях, связанных с оскорблениями и клеветой.

© Газета.Ru

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Изменения предлагается внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Согласно действующим нормам, постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено позднее 90 дней с момента совершения правонарушения.

"Предлагается увеличить срок давности до одного года", – сказал Нилов агентству.

Он отметил, что гражданину порой не хватает этих трех месяцев срока давности для того, чтобы защитить свои права.