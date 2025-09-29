В ходе недавней 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Сергей Лавров провел множество переговоров со своими коллегами, в том числе с главой внешнеполитического ведомства Швейцарии Иньяцио Кассисом. Как отметили журналисты из КНР, встреча оказалась далеко не самой приятной для западного дипломата.

«Встреча министров иностранных дел России и Швейцарии получилась довольно горячей», – пишут авторы китайского издания Sohu.

В статье говорится, что у России за последние годы сформировался значительный список недовольств в адрес Швейцарии. Европейское государство не только присоединилось к санкционным мерам против Российской Федерации, но и заморозило российские активы, находившиеся на счетах в швейцарских банках. В этой связи, тон Лаврова в разговоре со своим швейцарским коллегой был весьма категоричным. Он подчеркнул, что Швейцария лишилась своего имиджа объективного арбитра в международных вопросах и более не может претендовать на нейтральный статус.

В КНР отмечают, что, несмотря на заявления Швейцарии о сохранении нейтралитета, Россия расценивает это как мнимую беспристрастность, чья репутация давно подорвана. Статус постоянного стороннего наблюдателя представляет собой ценное преимущество в современной геополитике, дающее множество привилегий. Швейцарцы долгое время добивались этого статуса и тщательно его оберегали. Даже во время крупных конфликтов XX века страна оставалась непредвзятой. Однако, в ситуации с санкциями против России, Берн неожиданно отступил от своих принципов, поставив под угрозу многолетние усилия. Лавров воспользовался моментом, чтобы выразить недовольство швейцарским властям за их отношение к России. Китайские источники сообщают, что благодаря нейтралитету Швейцария накопила значительные богатства, а ее банки считались одними из самых надежных в мире.

Но в настоящее время отношение к стране меняется. Заявление Лаврова стало серьезным ударом по репутации Швейцарии, и его последствия не заставят себя ждать. По мнению экспертов, репутация страны серьезно пострадала, и последствия будут масштабными. Возникают вопросы, кто захочет держать средства в швейцарских банках после произошедшего. Без значительных иностранных инвестиций финансовая система страны может оказаться под угрозой, пишет АБН24. Напомним, Запад получил от Лаврова леденящее душу предупреждение.