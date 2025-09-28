Захарова удивилась откровенному заявлению Санду о выборах

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление президента Молдавии Майи Санду о подкупе избирателей на парламентских выборах.

В воскресенье Санду заявила о фальсификациях на проходящих выборах. По ее словам, зарегистрированы случаи «каруселей» и подкупов. Это заявление стало неожиданным для Захаровой.

«Санду заявила о подкупе избирателей на выборах в Молдавии. Такой откровенности от неё я не ожидала», — написала Захарова в телеграм-канале.

МИД Приднестровья выразил Кишиневу протест

Выборы в молдавский парламент проходят сегодня. Опросы общественного мнения показывают, что прозападная Партия действия и солидарности (ПДС) может не сохранить контроль над парламентом.