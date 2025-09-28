В Кремле рассказали о состоянии «идеального шторма» для перехода к новому миропорядку

Сегодняшняя ситуация в мире характеризуется крайней непредсказуемостью и глобальной турбулентностью, которая, вероятно, является неизбежным этапом для формирования нового миропорядка.

Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Действительно, мы живем в мире, полном непредсказуемости, абсолютной турбулентности», — заявил Песков на медиафоруме в Алма-Ате.

Его слова передает ТАСС.

Пресс-секретарь отметил, что порой складывается впечатление, будто и в экономической сфере, и в информационном пространстве, и в международных отношениях одновременно наблюдается развитие идеального шторма. По его словам, несмотря на нежелательность такого сценария, временами возникает ощущение его неизбежности. Он подчеркнул, что для формирования новой архитектуры мирового порядка необходимо пройти через этот период турбулентности.

Песков подчеркнул, что преодолевать турбулентность легче с надежными партнерами.

«Всегда надежнее проходить рука об руку с настоящими друзьями и партнерами», — отметил он, добавив, что Россия считает Казахстан своим надежным другом.

Ранее и Дмитрий Песков в интервью радио РБК отметил, что мировая экономика вступила в период высокой неопределенности. По его словам, в нынешних условиях проведение экономического анализа фактически стало невозможным. Об этом сообщает RT.