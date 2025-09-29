Песков описал словом «невозможно» переговоры по Приднестровью

Действующее руководство Молдавии делает переговоры по урегулированию в Приднестровье невозможными. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Что касается урегулирования (конфликта в Приднестровье — прим. «Ленты.ру»), это сложная тема. Имея в качестве визави нынешнее руководство Молдавии, говорить об этом сложно и почти невозможно», — описал он.

Оппозиция Молдавии заявила о намерении провести акции протеста

Песков пояснил, что руководство Молдавии полностью исключает диалог с Россией.