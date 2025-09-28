В Кремле анонсировали визит главы Казахстана в Россию

В ноябре этого года в Москву с государственным визитом прибудет президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Сейчас стороны ведут активную подготовку к визиту. Известно, что готовится большой пакет документов для подписания, сообщает ТАСС.

На этой неделе Путин и Токаев разговаривали по телефону. Лидеры обсуждали развитие двустороннего стратегического партнёрства в контексте подготовки государственного визита главы Казахстана в Россию. Токаев также поделился впечатлениями по итогам своей поездки в Нью-Йорк на 80-ю сессию Генассамблеи ООН.