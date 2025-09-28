Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление создателя Telegram Павла Дурова о том, что спецслужбы Франции обратились к нему с просьбой помочь Молдавии цензурировать мессенджер накануне выборов. Ее слова приводит РИА Новости.

«Кто бы сомневался. Когда Запад решает разрушить очередное государство, то действует без зазрения совести по всем направлениям», — отметила дипломат.

Ранее Дуров заявил, что около года назад французские спецслужбы через посредника обратились к нему с просьбой помочь молдавским властям и ввести в Telegram цензуру в преддверии выборов президента страны. Посредник пообещал создателю мессенджера, что в обмен на помощь «скажет много хорошего» о нем в суде.