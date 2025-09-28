Песков анонсировал крупное выступление Путина

Президент России Владимир Путин выступит с крупным заявлением на предстоящей неделе. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, точные дата, место и тема обращения президента будут объявлены дополнительно.

«Будет достаточно крупное выступление президента на следующей неделе. Мы сообщим, какое и точно, когда и где. Но неделя будет интересной», — заявил Песков в интервью Павлу Зарубину для телеканала «Россия 1».

Он пояснил, что неделя будет насыщенной не только для президента, но и для всех, кто следит за политической повесткой в стране.

Как уточнил представитель Кремля, в рабочем графике Владимира Путина, помимо крупного выступления, запланировано множество встреч с российскими чиновниками и международных контактов. По словам Пескова, президент проведет ряд совещаний в Кремле и обсудит ключевые вопросы внешней политики с зарубежными партнерами. Ожидается, что подробности о содержании выступления и его значении для внутренней и внешней политики России станут известны ближе к дате события.

Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщал, что на предстоящей неделе у Владимира Путина запланированы рабочие поездки в несколько российских регионов, а также встречи с чиновниками и международные контакты. За последний месяц президент уже участвовал в крупных мероприятиях в Москве, открыл Национальный космический центр и совершил визиты в США и Китай.