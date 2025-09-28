Песков прокомментировал резкие заявления Зеленского о конфликте на Украине

Владимир Зеленский желает показать европейцам, что он «бравый вояка», но положение дел на фронтах свидетельствует об обратном, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом пишет РБК.

По данным портала, после слов Трампа о возможном возвращении под контроль Киева утраченных в последние годы территорий, Зеленский позволил себе ряд резких заявлений.

ВС РФ в ночь на воскресенье нанесли удар возмездия по Украине

В частности, пригрозил устроить блэкаут в Москве, пообещал наносить удары вглубь российской территории.

«Зеленский хочет показать партнерам, что он бравый вояка. Но положение на поле боя говорит о другом», — отметил Песков.

Журналисты попросили пресс-секретаря раскрыть, как будут восприняты попытки ударов по Кремлю, которыми угрожал Зеленский.