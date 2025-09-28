Песков прокомментировал резкие заявления Зеленского о конфликте на Украине
Владимир Зеленский желает показать европейцам, что он «бравый вояка», но положение дел на фронтах свидетельствует об обратном, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом пишет РБК.
По данным портала, после слов Трампа о возможном возвращении под контроль Киева утраченных в последние годы территорий, Зеленский позволил себе ряд резких заявлений.
ВС РФ в ночь на воскресенье нанесли удар возмездия по Украине
В частности, пригрозил устроить блэкаут в Москве, пообещал наносить удары вглубь российской территории.
«Зеленский хочет показать партнерам, что он бравый вояка. Но положение на поле боя говорит о другом», — отметил Песков.
Журналисты попросили пресс-секретаря раскрыть, как будут восприняты попытки ударов по Кремлю, которыми угрожал Зеленский.
«Послушайте, наш верховный главнокомандующий, президент, он же говорил уже на эту тему. То есть, об этом лучше даже не говорить. И все это понимают», — заметил Песков.