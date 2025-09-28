Правительство Украины своим агрессивным поведением вынудило Россию на проведение СВО, рассказал в беседе с журналистами «Ленты.ру» сенатор Владимир Джабаров. В свете этого, добавил он, не властям республики судить о действиях российских военных.

Ранее Владимир Зеленский сделал ряд резких заявлений о возможных действиях ВСУ. Он заметил, что в ответ на блэкаут в Киеве Украина лишит электроснабжения Москву, в ответ на удары по военным объектам в регионах украинские военные будут бить по российским городам.

«Украина спокойно бомбит наши города, курортные зоны, уничтожает мирных жителей и места, где в помине нет ни военных объектов, ни промышленности. Просто бьет по жилым домам. И не господину Зеленскому судить о нашей тактике проведения боевых действий», — разъяснил Джабаров.

Сенатор отметил, что ВС РФ бьют исключительно по военным объектам. Он уточнил, что «в Киеве их полно, как в любом другом городе Украины».

ВС РФ в ночь на воскресенье нанесли удар возмездия по Украине

По его мнению, Зеленский является провокатором, желает привести Запад к прямому столкновению с Россией. Он пояснил, что у украинского лидера есть маниакальное желание остаться у власти, поэтому он использует для этого единственную возможность — втянуть в конфликт союзников.