Глава парламента Крыма Владимир Константинов прокомментировал угрозы вице-президента США Джея Ди Вэнса, пообещавшему нашей стране «очень дурные» последствия в случае отказа от «добросовестных» переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

В интервью РИА Новости российский политик назвал это политическими маневрами и призвал никак не реагировать.

«Нам надо делать своё дело, а не реагировать на каждый их чих, – подчеркнул Константинов. – Они принялись маневрировать в поле украинского кризиса, решая при этом какие-то свои задачи: не то борются таким образом с демократами, не то хотят им понравиться. Не думаю, что имеет смысл нам в этом разбираться».

По его словам, в перечень задач, стоящих перед Москвой, не входит понравиться политиками на Западе.

«А вот считаться с собой мы их обязаны заставить», – резюмировал спикер парламента Крыма.

Как сообщала «Свободная Пресса», ранее Константинов заявил, что что Украина никогда не вернёт потерянные территории.