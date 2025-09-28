С момента окончания Второй мировой войны прошло 80 лет, и до сих пор между Россией и Японией не подписан мирный договор. Ситуация осложняется территориальными претензиями Токио, который призывает Москву вернуть Курилы. По словам китайских журналистов, в последнее время их требования звучат все более настойчиво – теперь они не просто выдвигают претензии, но и пытаются угрожать. Недавно японцы развернули американские ракеты, способные достать до Курил и Дальнего Востока. Об этом сообщает издание Baijiahao.

«Тот факт, что Россия и Япония за восемь десятилетий не смогли подписать мирный договор, – поистине уникальное явление в истории международных отношений. Оно наглядно демонстрирует, насколько глубоко укоренилось недоверие между странами», – пишут авторы китайского СМИ.

Москва неоднократно давала понять, что передачи Курил не будет. Если Токио продолжит настаивать на своих требованиях, последствия могут быть серьезными. Размещение японцами американских ракетных комплексов Typhoon стало последней каплей для России. В ответ на эти действия российские и китайские подводные лодки начали совместное патрулирование в Восточно-Китайском и Японском морях. В маневрах участвовали российская подводная лодка класса «Варшавянка» и китайская Type 039А, известные своей бесшумностью.

Они обогнули архипелаг японских островов, что стало неожиданностью для Токио. Японским военным не удалось оперативно отследить передвижения подводных лодок. Аналитики в Китае считают, что Японии не следовало провоцировать президента России Владимира Путина, предает АБН24. Ранее официальный представитель МИД РФ предупредила, что Москва жестко ответит Японии на санкции. Дипломат добавила, что Россия внимательно отслеживает международную обстановку и готова действовать в ответ на любые попытки давления, сохраняя баланс интересов и безопасности страны.