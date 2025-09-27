В России назвали сокрушительным выступление Лаврова в ООН

По оценке главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова на Генеральной Ассамблее ООН оказалось сокрушительным для сторонников западной гегемонии и воинствующих русофобов. В своем Telegram-канале парламентарий охарактеризовал речь главы российской делегации как ключевое событие высокоуровневой недели в Нью-Йорке.

Слуцкий отметил, что Лавров с предельной откровенностью изложил позицию России по созданию справедливого мирового порядка и прямо обвинил агрессивно настроенных западных политиков в стремлении развязать глобальный конфликт ради иллюзорной цели нанести Москве стратегическое поражение. Как подчеркнул депутат, с трибуны ООН вновь было заявлено о готовности России к мирному урегулированию конфликта на Украине путем переговоров, направленных на устранение его глубинных причин.

Также была подтверждена готовность соблюдать ограничения договора СНВ-3 после истечения его срока действия 5 февраля 2025 года.

Лавров заявил о смене позиции Украины по переговорам с Россией

Особое внимание, по словам Слуцкого, было уделено российской инициативе по формированию архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии, за которой, по его мнению, стоит будущее, в то время как реставрация евроатлантической модели бесперспективна.