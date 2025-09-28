Председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что глава МИД России Сергей Лавров своей речью на Генассамблее ООН, в которой он заявил о стремлении Москвы к мирному урегулированию украинского конфликта и обвинил Европу в попытке развязать третью мировую войну, уложил на лопатки сторонников гегемонии Запада и русофобов.

По словам парламентария, речь Лаврова стала кульминацией на неделе высокого уровня в Нью-Йорке.

«Лавров абсолютно честно изложил российские подходы к построению справедливого мироустройства и прямо обличил евроястребов в желании развязать третью мировую ради своих утопичных целей по нанесению стратегического поражения нашей стране», — написал Слуцкий в Telegram-канале.

Он также подчеркнул, что Россия с главной трибуны ООН открыто заявила о своём стремлении к переговорам и мирному урегулированию конфликта на Украине, а также «о готовности соблюдать ограничения по ДСНВ-3 после истечения срока действия договора 5 февраля 2025 года».

Ранее RT собрал главное из заявлений Лаврова на пресс-конференции в ООН.