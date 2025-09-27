Захарова: пресс-конференцию Лаврова в ООН охраняла немецкая овчарка

Пресс-конференцию министра иностранных дел России Сергея Лаврова в ООН охранял пёс породы немецкая овчарка. Об этом рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Пресс-конференцию Сергея Лаврова в ООН охранял пёсель, который периодически ободрительно подавал голос», — написала она в своём Telegram-канале.

Лавров за три дня провёл более 35 встреч на полях Генассамблеи ООН.

Ранее он рассказал, что в Сочи не против переноса в город штаб-квартиры ООН.