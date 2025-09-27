Лавров одернул британского журналиста на просьбу говорить по-английски

Глава МИД России Сергей Лавров отверг просьбу британского журналиста перейти на английский во время беседы и указал на то, что русский входит в число официальных языков ООН наряду с английским.

© ТК «Звезда»

На пресс-конференции по завершении 80-й сессии Генассамблеи ООН репортер Sky News задал российскому министру вопрос и попросил дать ответ по-английски.

Лавров отметил, что они находятся в здании ООН, где русский признан официальным языком в равной степени с английским, и выразил признательность за уважительное отношение к праву и возможности применять этот язык.

Ранее глава МИД РФ отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа, который ранее уподобил Россию «бумажному тигру», назвав такое высказывание примером публичной дипломатии.