Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала ООН расследовать отключение микрофона у председателя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Анналены Бербок при объявлении российской делегации.

«У Бербок либо выключили микрофон на словах "Российская Федерация", либо она сама. Неплохо было бы Секретариату ООН разобраться, что у них происходит», - написала Захарова в своем телеграм-канале.

Выступление Лаврова было недолгим, однако после этого он провел длительную пресс-конференцию, в ходе которых затронул широкий спектр вопросов.

Офис Бербок объяснил отключение ее микрофона на словах о России

Главными темами стали ситуация на Украине и российско-американские отношения. Лавров заявил, что РФ не почувствовала изменения курса США на диалог, несмотря на последние заявления Дональда Трампа.

Что касается украинского вопроса, то, по мнению главы российского МИД, возврат Украины к границам 2022 года невозможен в принципе.