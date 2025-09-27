Лавров рассказал, где Сталин предлагал разместить штаб-квартиру ООН

Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН рассказал о легенде, согласно которой в годы Второй мировой войны в ходе переговоров лидеров СССР, США и Великобритании Иосифа Сталина, Франклина Делано Рузвельта и Уинстона Черчилля советский лидер активно предлагал Сочи в качестве места размещения штаб-квартиры ООН.

"Есть такая легенда, что когда в первый раз были переговоры, в ходе которых упомянулось о необходимости создания всемирной организации, между Сталином, Рузвельтом и Черчиллем, Иосиф Виссарионович активно зазывал в Сочи штаб-квартиру ООН", - сказал Лавров, отвечая на вопрос о возможности переноса штаб-квартиры всемирной организации из США в связи с нарушениями ими своих обязательств страны-хозяйки.

"Сочи доказал, что может принимать крупные мероприятия, и олимпийская инфраструктура, если такое решение будет принято, там готова, поэтому заниматься спортом всем сотрудниками Секретариата [ООН] там будет комфортно", - отметил глава МИД РФ.

Штаб-квартиру ООН предложили убрать из Нью-Йорка

В 1946 году Нью-Йорк был официально выбран местом нахождения Центральных учреждений ООН. Вопросы пребывания штаб-квартиры ООН в США регулирует заключенное между всемирной организацией и Вашингтоном соглашение, принятое Генассамблеей 31 октября 1947 года (резолюция 169). Согласно этому документу, территория, занимаемая учреждениями ООН, является "международной зоной, принадлежащей всем государствам-членам". Американские власти обязаны не препятствовать въезду на территорию штаб-квартиры и выезду с нее лиц, официально приезжающих на мероприятия ООН. К ним относятся представители или должностные лица стран - членов ООН или специализированных учреждений, эксперты, аккредитованные при ООН журналисты, а также представители неправительственных организаций, привлекаемые для консультаций. США обязаны предоставлять этим лицам визы "безвозмездно и в возможно краткий срок".