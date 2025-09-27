Лавров: Трамп искренне заинтересован завершить конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп искренне заинтересован завершить конфликт на Украине. Об этом на пресс-конференции по итогам 80-й сессии Генассамблеи ООН заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Мы исходим из того, что весь наш опыт общения с американскими коллегами, в том числе на высшем уровне, говорит о том, что они хотят помочь закончить этот конфликт на основе учёта и ликвидации его первопричин», — сказал он.

Лавров отметил, что такую позицию на Западе никто больше не занимает.

«И у меня нет никакого сомнения, что президент США искренне в этом заинтересован», — добавил глава МИД России.

Ранее он отметил, что Москва не видит отхода администрации Трампа от курса на проведение открытого диалога с Россией.

Госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что Трамп вложил много времени и сил в завершение конфликта на Украине.